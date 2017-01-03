منحة بذار قمح من الفاو وسلات غذائية على الاسر المحتاجة فى ريف حماه

وزعت دائرة تنمية المرأة الريفية بمديرية زراعة حماة اليوم منحة من بذار القمح مقدمة من منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لنحو 1500 أسرة ريفية بالمحافظة.

وأوضحت رئيسة الدائرة المهندسة غالية سالم أن المنحة تستهدف أسر وذوى الشهداء والجرحى والعائلات المحتاجة فى مناطق مصياف وحماة وسلمية وحر بنفسه وتتضمن تقديم 200 كيلوغرام من البذار للأسرة الواحدة المستهدفة بالمنحة.

وأشارت الى أن اختيار المستهدفين بالمنحة يتم وفقا للمعايير والأولويات الموضوعة لهذه الغاية حيث يتم تأمين متطلبات زراعة القمح للأسر غير القادرة على ذلك فى ظل الظروف الراهنة ومساعدتها على توفير جزء من الاحتياج الغذائى.

وكانت دائرة تنمية المرأة الريفية بمديرية زراعة حماة وزعت خلال كانون الاول من العام الماضى منحة مقدمة من /الفاو/ من بذار الخضار الصيفية والشتوية لنحو 1200 أسرة فى مناطق صبورة وحماة ومصياف ومحردة وسلمية.

من جهة ثانية بدأت الجمعية الخيرية الاجتماعية فى بلدة المحروسة بريف حماة الغربى بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية اليوم

توزيع سلات غذائية على نحو 300 أسرة محتاجة فى البلدة وقريتى الهزانة والمقيبرة.

وبين رئيس مجلس ادارة الجمعية على دياب فى تصريح مماثل أن عمليات التوزيع تتم وفق لجان مختصة وجداول اسمية للأسر المستفيدة من المساعدات والتأكد من عدم وجود أسماء وهمية أو مكررة كما يتم رفد لجان التوزيع بعدد من أهالى المناطق المستهدفة بهدف مشاركة المجتمع المحلى فى عمليات التوزيع والتأكد من وصول المساعدات لمستحقيها.

وكانت الجمعية الخيرية الاجتماعية فى بلدة المحروسة بريف حماة الغربى وزعت بالتعاون مع الجمعية الخيرية الاجتماعية فى مصياف خلال الشهرين الماضيين سلات غذائية على نحو500 أسرة محتاجة فى البلدة وقريتى الهزانة والمقيبرة.