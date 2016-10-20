منحتان لتنفيذ مشروعين لصالح مديرية الشؤون الاجتماعية في السويداء

قدمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منحتين لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء لتنفيذ مشروعين الأول لترميم معهد الصم والبكم، والثاني لتأهيل وحدة سليم لصناعة السجاد اليدوي وتحويلها إلى مركز لتدريب وتأهيل النساء على العديد من الأعمال.

وأشارت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشرى جربوع إلى أن المشروع الأول الذي تم المباشرة بأعماله مؤخرا، يستمر لمدة 46 يوما ويتضمن تأهيل عدد من المواقع بالمعهد، فيما يبدأ العمل بالمشروع الثاني خلال الفترة القريبة القادمة.

ولفتت جربوع إلى أن المشروعين يأتيان ضمن خطط الحماية الاجتماعية المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية ويكتسبان أهمية لخدمة شرائح مهمة بالمجتمع تحتاج لمزيد من الرعاية والاهتمام.

وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية بالسويداء استلمت خلال الشهر الجاري مشروع بناء مركز رعاية الأطفال “المشردين” في قرية ريمة حازم.