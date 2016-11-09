منح رخصة تأهيل لمشروع سياحي في السويداء بكلفة «500» مليون ليرة

أصدرت وزارة السياحة رخصة تأهيل سياحي جزئي لمجمع سياحي من سوية ثلاث نجوم بكلفة استثمارية نحو 500 مليون ليرة في محافظة السويداء بطاقة استيعابية 120 كرسي إطعام.

وذكر مدير سياحة السويداء المهندس يعرب العربيد أن المطعم يعود للمستثمر السيد السيد أشرف هندي حمزة وإخوانه، ويقع المشروع على مدخل الطريق المحوري لمحافظة السويداء، وهي من المناطق الهامة والمزدهرة نظرا لقربها من وسط المدينة والتي تشهد نموا سريعا من خلال العديد من الأبراج التجارية والسكنية والمقاهي و المطاعم السياحية، ويتميز المكان أيضاً بإطلالته البانورامية على الشارع العام.

وأضاف العربيد “وفقا لمصادر في وزارة السياحة”: أن المطعم مؤلف من طابقين يضم الطابق الأول صالة مطعم وركن محاسبة وإدارة ودورات المياه وبوفيه لتحضير العصائر والمشروبات ومستودع تخديمي، ويضم الطابق الثاني وصالة مطعم والمطبخ ويحوي ركن تحضير وركن ساخن وقسم جلي منفصل ودورة مياه ومشالح للعمال.

كما بين العربيد بأن إقامة وتأهيل هذا المشروع في محافظة السويداء التي تشهد نشاطاَ سياحيا هاما جاء انطلاقاً من كونها تشكل نقطة جذب سياحي واستثماري، من حيث توفر المقومات السياحية والبيئية والأثرية، بالإضافة لحالة الاستقرار التي تنعم بها المحافظة، مما انعكس إيجاباً من خلال الإقبال الكبير على الاستثمار السياحي من قبل المستثمرين.

البعث ميديا- خاص