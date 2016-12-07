منح شهادات تخرج فخرية لعدد من شهداء جامعة دمشق

كرمت جامعة دمشق أمس عددا من ذوي شهدائها الذي ارتقوا في سبيل الوطن ومنحتهم شهادات تخرج فخرية.

وأكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي حرص الجامعة على تكريم أسر شهدائها من طلاب وعاملين وتقديم كل ما يلزم تقديرا لمن ضحى بنفسه وقدم دماءه رخيصة دفاعا عن ثرى الوطن، لافتا إلى منح مجلس الجامعة شهادات تخرج فخرية للشهداء فيها.

من جهته أوضح رئيس مكتب الشهداء في جامعة دمشق المهندس أيهم الحوراني أن الجامعة تقوم بالعديد من النشاطات التي يعود ريعها لصندوق أسر الشهداء، مبينا أن التكريم مستمر لهم ليبقوا خالدين في سجل الجامعة ومنارة للأجيال القادمة.

وعبر ذوو الشهداء المكرمون عن فخرهم بشهادة أبنائهم، حيث بين والد الشهيد جهاد غانم أنه قدم شهيدين فداء للوطن، معتبرا أن التكريم يعد دليلا على اهتمام الجامعة بالطلاب ومتابعتها الجادة لذويهم.