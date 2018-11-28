منح مالية دعما لقطاع النظافة في عدد من المحافظات

قدمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة منحا مالية لعدد من المحافظات في إطار دعم قطاع النظافة وتأمين عمال نظافة وحدائق بعقود مؤقتة في الوحدات الإدارية.

وبينت الوزارة أنها منحت محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحلب وطرطوس واللاذقية وحماة خمسة ملايين ليرة سورية لكل محافظة.

كما منحت الوزارة محافظتي دمشق وحلب مبلغ 10 ملايين ليرة لكل محافظة بهدف تنفيذ تحصينات في عدد من الوحدات والدوائر الإدارية فيما منحت محافظتي طرطوس واللاذقية 5 ملايين ليرة لكل واحدة لهذه الغاية أيضا.

وقدمت الوزارة لمحافظة اللاذقية إعانة مالية وقدرها 432 مليونا و200 ألف ليرة لتنفيذ شبكات للصرف الصحي في عدد من قرى المحافظة.