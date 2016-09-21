مندوب فنزويلا في الأمم المتحدة يجدد دعم بلاده لسورية

جدد مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز، التأكيد على دعم بلاده لسورية في وجه الحرب الإرهابية التي تتعرض لها ورفضها للتدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية.

وعلى هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال راميريز أمس الثلاثاء: سنجري نقاشا في مجلس الأمن يوم الأربعاء وسنوضح موقفنا الداعم وقبل كل شيء للحكومة الشرعية في سورية وللرئيس السوري.. وسنطلب في الدرجة الثانية منع التدخل الأجنبي في سورية.

وأضاف راميريز تعقيبا على تركيز جلسات الجمعية العامة بشكل أساسي على مسألة اللاجئين “إن أفضل مساعدة نقدمها للاجئين السوريين هي إيقاف الحرب” منتقدا بشدة عدوان طيران التحالف الأميركي على مواقع للجيش السوري في دير الزور وانتهاكه اتفاق وقف الأعمال القتالية.