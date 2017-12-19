منذر: الحكومة السورية مستمرة بإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن الحكومة السورية مستمرة بايصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وأن توزيع أي مساعدات يجب أن يتم بالتنسيق معها ويتطلب احترام القوانين والأنظمة السورية النافذة.

وقال منذر في بيان سورية اليوم أمام مجلس الأمن حول التقرير الشهري السادس والأربعين لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حول الوضع في سورية رغم تأكيد التقرير أن الأمم المتحدة نجحت في إيصال مساعدات إنسانية إلى ملايين المحتاجين داخل سورية نتيجة التسهيلات التي تقدمها الدولة السورية ومؤسساتها فإن سورية لا تزال ترى بأن التقرير الحالي بحاجة إلى مزيد من التوازن والموضوعية والتأكيد قولا وعملا على الالتزام بمضامين القرارات الأممية ولا سيما احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وتقديم الدعم الإنساني لكل المحتاجين في سورية دون تسييس أو انتقائية.

وأضاف منذر وجهنا يوم أمس رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تتضمن موقف الحكومة السورية من التقرير المعروض على المجلس اليوم وأشير هنا إلى أن معدي هذه التقارير الدورية غير قادرين على تجاوز العيب المهني الجسيم المتمثل في الاعتماد على مصادر مسيسة وأخرى مفتوحة لا مصداقية لها في حين يستمرون بتجاهل المصادر الحكومية السورية الموثوقة.. وتأسف الحكومة السورية لحديث معدي التقرير عما سموه العوائق الإدارية والقيود المتعمدة التي يقولون إنها تقيد إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير المستقرة.

وقال منذر تؤكد سورية في هذا السياق أنها تقدم كل التسهيلات الممكنة لإيصال هذه المساعدات حينما تكون موجهة فعلا لمستحقيها من المواطنين السوريين وعندما يتم الترتيب لها وفقا للآليات المتفق عليها والتي تحترم القوانين والأنظمة السورية النافذة.

وبين منذر أن الحكومة السورية وافقت على اقتراح المنسق المقيم إنشاء الآلية الثلاثية انطلاقا من حرصها وانفتاحها على كل ما من شأنه تعزيز العمل الإنساني في سورية وعقدت هذه الآلية خمسة اجتماعات حتى تاريخه وليس كما يحاول معدو التقرير المعروض أمامكم الإيحاء بأنها غير فاعلة واجتماعاتها قليلة مشيرا إلى أن سورية لا تزال تؤمن بأنه لا مبررات عملية اليوم لإدخال المساعدات عبر الحدود ولا سيما بعد ما أتاحته اتفاقات انشاء مناطق تخفيف التوتر من إمكانيات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الداخل.

وأوضح منذر أن القائمين على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” لا يزالون عاجزين أو غير راغبين في إيجاد الضمانات اللازمة التي تكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلى الجماعات الإرهابية المسلحة كما يحصل حتى الآن وفي هذا السياق فإن الحكومة السورية تستغرب الأفكار الضبابية الواردة في الفقرة 29 من التقرير المتعلقة بشركاء وشركات مستقلة أو أطراف ثالثة تم التعاقد معها للتحقق من وصول المساعدات لمستودعات ولمستحقين وتؤكد في هذا المجال أنه لم يطرح أي مسؤول أممي هذه الأفكار عليها حتى الآن وهي الطرف الرئيسي المعني لذا فإنها تطالب الأمم المتحدة بموافاتها بأسماء وتقارير شركاء الأمم المتحدة الذين تدعي أنه يمكن لهم التحقق من هذه المعلومات الجوهرية.