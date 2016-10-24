منزل الأسطورة مارادونا يتحول إلى متحف

تم تحويل منزل دييغو مارادونا، حيث عاش بداية نجاحه، إلى متحف يحتوي على أهم مقتنيات “الولد الذهبي” وفتح أبوابه أمام الجماهير بمناسبة مرور 40 عاما على أول مباراة احترافية شارك فيها.

ولعب مارادونا أول مباراة له كلاعب محترف في الدرجة الأولى في 20 أكتوبر 1976 مع أرجنتينوس جونيورز، ليهدي له مسؤولو النادي منزلا، في العاصمة بيونس آيرس” على بعد أمتار قليلة من الملعب بعد النجاحات التي حققها، والآن أصبح مزارا يمكن دخوله بشكل مجاني.

وقال ألبرتو بيريز، المسؤول السابق في نادي أرجنتينوس جونيورز، الذي لعب مع مارادونا أول مباراة كمحترف العام 1976، ومالك العقار، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية: “لقد اشترينا له هذا المنزل في العام 1978. أهديناه إياه في 7 أيلول 1978. بعد أسبوع من عيد ميلاده، لقد عاش هناك حتى نهاية العام 1980”.

وأضاف: “مارادونا، هو الممثل الأكبر لهذه البلاد، في السراء والضراء. يجب التعامل معه كفنان، لا ينبغي أن نتدخل في حياته الخاصة. أنا أنظر إليه من هذا المنظور”.