منظمات تدعو لفرض حظر كامل على الأسلحة النووية

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم إلى فرض حظر كامل على الأسلحة النووية وحذرتا من تزايد إمكانية استخدام هذه الأسلحة مجددا بآثار تدميرية.

وأكدت المنظمتان في بيان مشترك وفق ما نقلت وكالة فرانس برس أن بعض الدول التي تملك أسلحة نووية خرجت عن التزاماتها التاريخية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية وباتت تطور ترساناتها وتطور أنواعا جديدة من الأسلحة النووية وتجعل من استخدامها أمرا أكثر سهولة.

وحذرت المنظمتان التابعتان للصليب الأحمر من أنه بعد 74 عاما من تدمير الأسلحة النووية مدينتي هيروشيما وناغاساكي في اليابان يزداد خطر استخدام الأسلحة النووية مجددا.

وأشار الصليب الأحمر إلى أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على العواقب الإنسانية الكارثية لأي حرب نووية ونشرت الحملة تسجيلا مصورا اختتم بعبارة “دعونا نقرر مستقبل الأسلحة النووية قبل أن تقرر هي مستقبلنا”.

وتهدف الحملة أيضا إلى تشجيع الشعوب على الضغط على حكوماتهم للتوقيع والتصديق على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي وقعتها سبعون دولة ولم تصدق عليها سوى 21 دولة.

يشار إلى أن الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من مئتي رأس نووي حيث تشكل المنشآت النووية الإسرائيلية خطرا على المنطقة والعالم بأسره.