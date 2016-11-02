منظمة “أوم شنريكيو” على قائمة الإرهاب الروسية

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أف سي بي اليوم أن روسيا أدرجت منظمة “أوم شنريكيو” على قائمة الإرهاب.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن مصدر أمني روسي قوله إن عناصر الداخلية الروسية وممثلي لجنة التحقيق يقومون بمداهمة أماكن وجود أتباع منظمة “أوم شنريكيو” في روسيا.

وبحسب المعلومات التي نشرها الجهاز على موقعه الرسمي فإن القائمة الفيدرالية الروسية الموحدة تحتوي على منظمات تخضع للقانون الروسي لمكافحة الإرهاب وهي 26 منظمة روسية وأجنبية ودولية.

وأصدرت المحكمة العليا الروسية قرارا في الـ 20 من أيلول الماضي قضى باعتبار منظمة “أوم شنريكيو” إرهابية ودخل القرار حيز التنفيذ في الـ 25 من تشرين الأول من العام الجاري حيث ألقت قوات الأمن الروسية مؤخرا القبض على أتباع للمنظمة في موسكو وسانت بطرسبورغ.

يذكر أن منظمة “أوم شنريكيو” اشتهرت بعد حادثة إطلاق غاز سام بالعاصمة اليابانية طوكيو في آذار 1995 تسببت حينها بمقتل 12 شخصا وإصابة 54 آخرين بإصابات خطيرة.