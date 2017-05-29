منظمة ايروورز: قتلى”التحالف” من المدنيين في سورية والعراق 8 أضعاف ما تعلنه واشنطن

أكدت منظمة “ايروورز” غير الربحية التي تتخذ من لندن مقرا لها أن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء غارات ما يسمى “التحالف الدولي” في سورية والعراق يفوق ما يعلنه الجيش الأمريكي بأضعاف .

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014 تحالفا استعراضيا غير قانوني من خارج مجلس الأمن ودون موافقة الحكومة السورية بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي ارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين وراح ضحية اعتداءاته مئات الشهداء والجرحى فى أرياف الرقة ودير الزور وحلب.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية.. إن “الجيش الأمريكي يعطي تقديرات منخفضة جدا حينما يقول إن غاراته أسفرت عن مقتل 352 مدنيا فقط ” مشيرة إلى أن “عدد القتلى المدنيين هو ثمانية أضعاف ما تؤكده الولايات المتحدة”.

وأضافت المنظمة المعنية بمراقبة وأرشفة الغارات الجوية الدولية التي تزعم استهداف تنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.. إن “حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا جراء غارات “التحالف الدولي” خلال الربع الأول من العام الجاري في سورية والعراق ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة” مبينة أن “3100 مدني على الأقل قتلوا جراء غارات “التحالف” منذ صيف عام 2014″ .

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين وجهت امس رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول استهداف طيران “التحالف” مدينة الميادين بدير الزور ما أدى الى مقتل 35 مدنيا معظمهم أطفال ونساء وقالت.. إن هذا الاعتداء الجديد يأتي كحلقة فى سلسلة اعتداءات “التحالف الدولي” غير المشروع على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها بذريعة مكافحة الارهاب فى حين أن أعمال هذا التحالف غير المشروع لا تسهم إلا فى نشر الفوضى والدمار الذى تستفيد منه التنظيمات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها تنظيما “داعش” و جبهة النصرة الإرهابيان.

ولفتت المنظمة إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب دفعت باتجاه إعطاء القادة العسكريين الأمريكيين حرية أكبر في اتخاذ قرار بشأن الغارات الجوية التي يشنها ما يسمى “التحالف الدولي” في سورية والعراق بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وارتكب طيران “التحالف الدولي” مجزرة في الـ 16 من الشهر الجارى ذهب ضحيتها أكثر من 31 شخصا معظمهم أطفال فى مدينة البوكمال بدير الزور سبقها بيوم استشهاد 22 مدنيا أغلبهم من الأطفال والنساء من أهالى قرية العكيرشى بريف الرقة الشرقى جراء غارات مشابهة لـ “التحالف الدولي” .

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعربت أمس الأول عن قلقها العميق من القتل الجماعي للمدنيين بعد اعتراف وزارة الدفاع الأمريكية بقتل 105 مدنيين فى ضربة جوية لأحد المباني في مدينة الموصل العراقية آذار الماضي.