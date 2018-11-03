منظمة دولية تدين غارات العدوان السعودي على اليمن

أعلنت منظمة “أوكسفام” الدولية للاغاثة التي تتخذ من مدينة أكسفورد البريطانية مقرا لها أن مشاريع إغاثية تابعة لها في اليمن استهدفت بغارات لتحالف العدوان السعودي الذي يحظى بدعم الحكومة البريطانية .

ونقلت صحيفة الاندبندنت عن المنظمة قولها إن مركزا لعلاج الكوليرا في مدينة عبس بمحافظة حجة تعرض في حزيران الماضي لغارات جوية شنتها طائرات التحالف على الرغم من أن “أوكسفام” سلمت أكثر من 12 مرة إحداثيات المنشأة إلى السعوديين.

وأضافت المنظمة قبل شهرين من ذلك ألحقت غارات للتحالف أضرارا ملموسة بشبكة المياه المدعومة من قبل “أوكسفام” والتي كانت تلبي احتياجات نحو ستة آلاف شخص.

وانتقدت مسؤولة المناصرة في “أوكسفام” توني بيرس بشدة السياسات البريطانية تجاه الأزمة اليمنية واصفة إياها بأنها “غير مسؤولة وغير متناسقة” مشيرة إلى أن لندن أسهمت بتصديرها الأسلحة إلى التحالف في قطع إمدادات أغذية حيوية وتدمير مستشفيات ومنازل واستهداف برامج مساعدات ممولة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين .

وكان تحقيق أجرته مجموعة برلمانية بريطانية لمدة عامين كشف في تموز الماضي أن عدد العمليات التي سهلتها بريطانيا في اليمن والعراق وسورية وباكستان والصومال يزداد دون أي تدقيق علني إضافة إلى قيامها بضرباتها الخاصة ومشاركتها الفعلية موضحا أن وزارة الدفاع البريطانية تساعد في العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاء اخرون والتي تنتهك القانونين الوطني والدولي على السواء.

وخلف العدوان الذى يقوده النظام السعودي على الشعب اليمني بشكل متواصل منذ آذار عام 2015 عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في الاقتصاد والبنى التحتية اليمنية وحصارا بريا وبحريا وجويا أدى إلى كارثة انسانية غير مسبوقة.