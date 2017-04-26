منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الشاعر سليمان العيسى الأدبية

أعلنت قيادة منظمة طلائع البعث أسماء الفائزين بمسابقة الشاعر سليمان العيسى الأدبية في مجالي القصة والشعر لعام 2017 .

وفازت بالمرتبة الأولى في مجال القصة الطالبة دعاء درويش من فرع دمشق بينما فازت في المرتبة الثانية تالا شموط من فرع حماة ومجد خالد السعد من فرع القنيطرة بالمرتبة الثانية مكرر بينما احتلت رئام العودة من فرع الحسكة المرتبة الثالثة وبتول عبد الحق من فرع طرطوس المرتبة الثالثة مكرر.

أما في مجال الشعر ففازت بالمرتبة الأولى الطالبة فاطمة النجار من فرع اللاذقية بينما فازت بالمرتبة الثانية رنيم شحيبر من فرع دمشق وفازت شذا الجمال من فرع السويداء بالمرتبة الثالثة وجولي أبورسلان من فرع السويداء بالمرتبة الثالثة مكرر.

وأشارت عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيسة مكتب الثقافة المركزي أميمة إبراهيم إلى أن هذه المسابقة السنوية تهدف إلى اكتشاف المواهب الأدبية لدى الأطفال ودعمها ورعايتها.

وقالت إبراهي:إن المسابقة بما تحمله من قيم أخلاقية وأدبية محطة وفاء لشاعر الطفولة سليمان العيسى الذي كانت قصائده وما زالت تردد من الأطفال على امتداد عقود عديدة من الزمن” موضحة أن المسابقة تؤكد أن لدى الأطفال أشياء كثيرة ومهمة يقولونها شعرا وقصة وفنونا أدبية مختلفة.

والشاعر سليمان العيسى من مواليد قرية النعيرية بأنطاكية في لواء اسكندرون عام 1921 وافته المنية بدمشق عن عمر 92 عاماً في 9 آب 2013 وكان من مؤسسي اتحاد الكتاب العرب في سورية وعضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق وحصل على وسام الاستحقاق السوري الممتاز عام 2005 وجائزة الإبداع الشعري من مؤسسة البابطين عام 2000 ومن مجموعاته الشعرية أراجيح تغني للأطفال وأعمال شعرية من أربعة أجزاء ومسرحيات شعرية منها ميسون