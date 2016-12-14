منظومة “أس – 400” تبدأ مناوبة قتالية في شبه حزيرة القرم

تبدأ منظومة “أس – 400 تريؤومف” الروسية للصواريخ المضادة للجو مناوبة قتالية في شبه جزيرة القرم في شهر كانون الأول الجاري.

وقال قائد الجيش الرابع عشر للقوات الجوية والدفاع الجوي اللواء فيكتور سيفوستيانوف إن تلك المنظومة قد أدخلت في تشكيلة أحد أفواج الدفاع الجوي المرابطة في القرم في آب الماضي. وفي شهر كانون الأول الجاري تبدأ المنظومة مناوبتها القتالية لتحمي سماء جنوب بلادنا على مدى مئات كيلومترات”.

يذكر أن منظومة “أس – 400” مخصصة لتدمير أنواع الطائرات الحديثة ووسائل الهجوم الجوي والفضائي كافة. وبمقدورها تدمير الطائرات والصواريخ المجنحة على مدى 400 كيلومتر. أما الصواريخ الباليستية المحلقة بسرعة حتى 4.8 كيلومترات في الثانية، فتدمرها المنظومة على مدى 60 كيلومترا. وذلك على ارتفاع يتراوح بين بضعة امتار وبضع عشرات من الكيلومترات.