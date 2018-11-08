منظومة “اس 300” تسقط “الشبح”

أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن منظومة صواريخ (اس 300) قادرة على اعتراض أحدث المقاتلات الأمريكية (إف 35) المعروفة بـ (الشبح) وإسقاطها.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن المصادر قولها اليوم: “إن صواريخ اس 300 مزودة برادارات متطورة تستطيع تحديد الهدف الأكثر خطورة من بين عدة أهداف وبإمكان مركز القيادة والتحكم تغيير مسارها بعد الانطلاق من المنصة وتحويل وجهتها لإصابة هدف آخر غير الذي أطلقت لاستهدافه”.

وتتكون منظومة الصواريخ الروسية (إس 300) من منصات إطلاق الصواريخ وعربات شحن وعدة أنواع مختلفة من الرادارات الحديثة القادرة على رصد الأهداف من مسافات مختلفة إضافة إلى مركز القيادة والتحكم لجمع البيانات والمواقع المستهدفة.

وتستطيع هذه الصواريخ الدفاعية اعتراض جميع أنواع الطائرات الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة وتصيب أهدافها على بعد 250 كيلومترا وعلى ارتفاع من 10 أمتار إلى 30 كيلومترا ويستغرق تحويلها إلى الوضع القتالي 6 دقائق فقط.