منظومة (ثاد) الأميركية تهدد أمن روسيا والصين

قال نائب رئيس إدارة الطوارئ للمقر الموحد للمجلس المركزي العسكري في الصين الجنرال جو شانغ بينغ: إن نشر منظومة (ثاد) الصاروخية الأميركية على أراضي كوريا الجنوبية يشكل تهديدا لأمن روسيا والصين.

وخلال مؤتمر صحفي مع عسكريين روس حول الدفاع الصاروخي على هامش اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك دعا شانغ بينغ وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك واشنطن وسيئول إلى “التعامل بشكل جدي مع أمن الصين وغيرها من الدول الأخرى في المنطقة” معربا عن رفضه “هذا القرار الخاطئ ونشر مثل هذه المعدات”.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توصلتا في تموز عام 2016 إلى اتفاق لنشر منظومة (ثاد) الصاروخية في كوريا الجنوبية وقامت واشنطن في أيلول الماضي بنشر أربع منصات إطلاق صاروخية من المنظومة فى قاعدة سونغ جو الأمريكية بسيئول.