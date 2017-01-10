منظومة دفاع جديدة لحماية الأجواء الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسؤولة عن حماية أجواء العاصمة الروسية ووسط شطر روسيا الأوروبي حصلت على بطاريات صواريخ جديدة مضادة للطائرات من طراز “إس400 تريومف”.

وزارة الدفاع صرحت أن منظومات الدفاع الجوي “إس400 تريومف” ستباشر مهمتها المتعلقة بحماية سماء مدينة موسكو والمنطقة الصناعية المركزية في الـ 11 من كانون الثاني الحالي.

وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة أن قوات الصواريخ الإستراتيجية تنوي إطلاق 10 صواريخ عابرة للقارات خلال عام 2017، وستجرب إطلاق الصواريخ الجديدة لإدخالها ضمن الخدمة العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن منظومات “إس400″ كانت قد باشرت مهمتها في ريف مدينة سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا وفي شبه جزيرة القرم، وأن منظومات الـ”إس400” البالغ مداها 400 كيلومتر صنعت لاعتراض الصواريخ والطائرات المهاجمة.