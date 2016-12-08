منقذون ينتشلون 21 جثة في مكان تحطم الباكستانية

قالت وسائل إعلامية أن منقذون انتشلوا يوم الأربعاء 7 كانون الاول جثث 21 قتيلا من ضحايا تحطم طائرة الركاب الباكستانية.

وكان على متن الطائرة التي تحطمت، الأربعاء، بالقرب من مدينة هاوليان في باكستان، 47 شخصا. وتضم قائمة الركاب التي نشرتها وسائل إعلام 42 شخصا هم 31 رجلا و9 نساء وطفلان، فيما تشير صحيفة “دوون” إلى أن 3 من الركاب على الأقل كانوا مواطنين أجانب، دون ورود معلومات عن جنسياتهم.

ورجح متحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية، في حديث لوكالة نوفوستي، عدم وجود ناجين في الكارثة. ورفض المتحدث التعليق على أسبابها المحتملة، مشيرا إلى أن التحقيقات ستسمح بتحديدها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير الهيئة الوطنية للطيران المدني، محمد عرفان إلهي، قوله إن السبب المتحمل لتحطم الطائرة يعود إلى عطب في عمل محركها. من جانبها، قالت شركة الخطوط الباكستانية الدولية (PIA) لنوفوستي إن الطائرة ATR-42 المستخدمة منذ 10 سنوات، كانت في حالة تقنية جيدة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت هيئة الطيران المدني، في بيان، إن الرحلة عدد “PK-661” الداخلية، التي كانت متوجهة من مدينة شترال شمالي البلاد إلى العاصمة إسلام آباد، تحطمت بعد فقدان أثرها من شاشات الرادار وعلى متنها 47 راكبا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن الطائرة اصطدمت بأحد الجبال قرب مدينة أبوت آباد.

فيما أفادت قناة Geo TV، نقلا عن مصدر في إدارة الطيران المدني الباكستاني، بأن الطيار كان يرسل إشارة الاستغاثة قبل وقت وجيز من اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار.