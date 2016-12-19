من الطبيعة.. أطعمة تساعد على الاستغراق في النوم

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” أفضل وأسوأ العادات قبل النوم، فمن أفضل الأشياء التي تساعد على النوم الآتي:

1.شرب اللبن: يحتوي على مادة التربتوفان، فهذا المركب يساعد الجسم على الاسترخاء وإنتاج السيروتونين ويؤدي إلى الاسترخاء .

2.البطاطا الحلوة: تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبوتاسيوم، كما أنها تساعد على النوم.

3.الموز: يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان على النوم.

4.الكرز: استهلاك حفنة من الكرز قبل النوم يساعد على الاستغراق النوم بشكل أسرع، لأنه يحفز هرمون الميلاتونين.

وحسب ما جاء في التقرير من أسوأ العادات قبل النوم الآتي:

1.الكحول: يساعد على إيقاظك حتى منتصف الليل ويفسد النوم.

2.القهوة: من مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين وتكون من أسوأ المشروبات قبل النوم.

3.الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة: لأنها تؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة، وأيضا تناول الدجاج يعيق النوم، لذا يجب الحد من تناول الأطعمة التي تفسد النوم والإكثار من الأطعمة التي تساعد على النوم.