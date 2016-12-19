من الطبيعة.. أطعمة تساعد على الاستغراق في النوم

 

ذكر  تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” أفضل وأسوأ العادات قبل النوم، فمن أفضل الأشياء التي تساعد على النوم الآتي:

1.شرب اللبن: يحتوي على مادة التربتوفان، فهذا المركب يساعد الجسم على الاسترخاء وإنتاج السيروتونين ويؤدي إلى الاسترخاء .

2.البطاطا الحلوة: تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبوتاسيوم، كما أنها تساعد على النوم.

3.الموز:  يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان على النوم.

4.الكرز:  استهلاك حفنة من الكرز قبل النوم يساعد على الاستغراق النوم بشكل أسرع، لأنه يحفز هرمون الميلاتونين.

وحسب ما جاء في التقرير من أسوأ العادات قبل النوم الآتي:

1.الكحول: يساعد على إيقاظك حتى منتصف الليل ويفسد النوم.

2.القهوة: من مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين وتكون من أسوأ المشروبات قبل النوم.

3.الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة: لأنها تؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة، وأيضا تناول الدجاج يعيق النوم، لذا يجب الحد من تناول الأطعمة التي تفسد النوم والإكثار من الأطعمة التي تساعد على النوم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب