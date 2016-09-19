من الطبيعة.. خلطة بسيطة للتخلص من آلام المفاصل نهائيا

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندي”بولد سكاي” فإن آلام المفاصل خاصة في الركبتين تكون مؤلمة للغاية وتؤثر على جميع الفئات العمرية وأكثر شيوعا لدى كبار السن، كما أنها تعيق ممارسة الأنشطة في الحياة اليومية.

وفي هذا الإطار قدم التقرير مكونات طبيعية تساعد في التخلص من آلام الركبة بشكل دائم، لأن تعاطي المسكنات باستمرار يمكن أن يكون ضارا للغاية، وتتضمن المكونات المطلوبة:

1 ملعقة كبيرة من الليمون و 2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم، ويتم خلطهما ببعضهما البعض، ويعد هذا العلاج طبيعيا لآلام الركبة ويكون فعالا جدا في القضاء على أعراض الألم الدائمة عند استخدامها بشكل منتظم.

كما جاء في التقرير أن يتم وضع هذا المكون على المنطقة المصابة في الركبة، لأنه يساعد على تحسين تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، لأن مكونات هذا العلاج الطبيعي مصنوع من الليمون وزيت السمسم الذي يحتوي على المعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية العظام والعضلات وتمنع آلام الركبة نهائيا