من المزارع مباشرة.. خزن وتسويق طرطوس تستجر «360» طن تفاح

استجر فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق بطرطوس من مزارعي المحافظة المنتجين نحو 360 طنا من التفاح بأنواعه “غولدن وستاركن وموشح” أغلبها من الدريكيش منذ بداية موسم التسويق مطلع الشهر الماضي ولغاية تاريخه.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس أكرم ديوب أن عمليات التسويق تتم بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين حيث يقدم الفرع العبوات البلاستيكية وسيارات الشحن وبأسعار محددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد الفلاحين.

وأشار ديوب إلى أن فرع المؤسسة مستعد لاستجرار وتسويق كامل الكميات المطابقة للمواصفات المعروضة عليه من قبل المزارعين المنتجين عبر التنسيق مع اتحاد الفلاحين من أجل تخزينها في غرف التبريد التابعة له و البالغ عددها 36 غرفة جاهزة لتخزين 5 آلاف طن، مشيرا الى أن التقديرات الأولية لإنتاج التفاح بطرطوس للموسم الحالي تبلغ نحو 25.7 ألف طن.