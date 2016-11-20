من جديد.. قذائف الإرهاب تستهدف الأحياء السكنية في حلب

استهدف إرهابيون بالقذائف الصاروخية عدداً من الأحياء السكنية في مدينة حلب، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وأصيب 32 آخرون.

مصدر في قيادة الشرطة أشار إلى أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الأحياء الشرقية لحلب، استهدفت صباح اليوم بقذيفة صاروخية مدرسة الفرقان المحدثة للتعليم الأساسي، لافتاً إلى أن القذيفة سقطت داخل قاعة صفية وأدت لاستشهاد 7 تلاميذ وإصابة معلمة الصف و19 آخرين جميعهم بحالة خطرة.

وأضاف المصدر أن الإرهابيين أطلقوا قذائف صاروخية على كلية الحقوق و مشفى الباسل لجراحة القلب، ومدرسة فوزي الجسري في حي الشهباء، ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة لوقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

كما سقطت قذيفتين صاروخيتين على محيط دوار البولمان في حي الموكامبو أدت إلى إصابة شخصين بجروح.