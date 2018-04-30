من دون أي تعديل في مهامها.. لبنان يدعم تجديد ولاية اليونيفيل

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعم لبنان لتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب، من دون أي تعديل في مهامها أو خفض في موازنتها ما قد يؤثر سلبا على فعاليتها ودورها.

وأبلغ عون قائد اليونيفيل الجنرال مايكل بيري خلال استقباله له اليوم أن التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني وأبناء الجنوب يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية ويساعد على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي يلتزم لبنان بمندرجاته كافة في وقت يواصل فيه الكيان الإسرائيلي انتهاكاته للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.

وأكد عون رفض لبنان بناء كيان الاحتلال الجدار الاسمنتي على أراض لبنانية مشددا على أهمية المحافظة على علاقات طبيعية بين اليونيفيل وأهالي البلدات والقرى التي تنتشر فيها لأن ذلك يسهل مهمة القوات الدولية في حفظ الأمن والاستقرار.