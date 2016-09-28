من سامسونغ..جلاكسي On8 بشاشة 5.5 بوصة

كشفت شركة سامسونج مؤخرا عن هاتفها الجديد جلاكسي On8، والذي يعتبر أول هاتف ضمن سلسلتها الجديدة On”، حيث يأتي الهاتف بمواصفات مميزة للغاية ويوفر شاشة كبيرة 5.5 بوصة Super AMOLED، كما أنه مدعوم بشرائح معالج ثمانية النواة والذي قيل إنه قد يكون Exynos 7870 Octa وهي نفس الشرائح الموجودة بهاتف Galaxy J7.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي فإن الهاتف يمتلك ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 16 جيجا بايت يمكن زيادتها من خلال كروت الميموري، كما يمتلك الهاتف أيضا كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخرى امامية بقوة 5 ميجا بيكسل لالتقاط صور السيلفي، ويأتي الهاتف بأبعاد 151.7×76×7.8 ملم، ويزن حوالي 169 غرام، وهو يمتلك بطارية بقوة 3300 mAh.

وقد أطلقت الشركة للبيع في الهند في الوقت الراهن، حيث من المقرر أن يتم بيعه في متاجر Flipkart بداية من 2 تشرين الأول المقبل، لكن ليس من المعروف متى يمكن أن يتم إتاحة الهاتف بشكل عالمي.