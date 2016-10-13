من سكايب..إضافة اللغة الروسية لمترجم مكالمات الفيديو

أعلنت شركة مايكروسوفت أول أمس أن خدمة سكايب لاتصالات الفيديو التابعة للشركة أضافت اللغة الروسية لبرنامج “مترجم سكايب” الفوري لمكالمات الفيديو .

وجاء في بيان الشركة أن “عمل مترجم سكايب يعتمد أساسا على مبدأ (التعلم الآلي)، أي يتم تطوير الخدمة بشكل ذاتي عبر الاستخدام، وكلما زاد عدد مستخدمي الخدمة ازدادت جودة الترجمة وعدد الكلمات”.

وخدمة الترجمة الفورية متاحة حاليا لمكالمات الفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل “ويندوز 7” وانظمة ويندوز الأكثر تطورا.

وبإضافة الروسية لمترجم سكايب أصبحت هذه اللغة هي التاسعة في قائمة لغات المترجم بالإضافة إلى الإنجليزية والإسبانية والصينية والإيطالية والفرنسية والبرتغالية.

من جانبه قال “دميتري خالين” مدير قسم سياسة تكنولوجيات مايكروسوفت في روسيا: “الروسية – إحدى اللغات الأكثر شعبية في العالم، وهي اللغة الأكثر تعقيدا وشاعرية، وبفضل “مترجم سكايب” سيكون بإمكان الملايين من الناس الناطقين بالروسية في جميع أنحاء العالم التواصل بلغتهم الأم مع أبناء الدول الأخرى، دون مواجهة صعوبات في فهم بعضهم لبعض”.