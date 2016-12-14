من سكايب..ميزة الترجمة الفورية لمكالمات الهواتف والخطوط الأرضية

أعلن تطبيق سكايب عن دمج ميزة الترجمة الفورية مع مكالمات الهواتف والخطوط الأرضية، إذ كانت ميزة الترجمة التي بدأ تداولها بين المستخدمين عام 2014، تعمل فقط على المكالمات عبر التطبيق فقط.

وسيحتاج المستخدمون إلى ثلاثة أشياء لاستخدام الميزة الجديدة وهي التسجيل مجانا ببرنامج Windows Insider، والتحديث إلى أحدث إصدار من برنامج سكايب، جنبًا إلى جنب امتلاك رصيد بالتطبيق.

وستعمل ميزة الترجمة مثلما هو الحال مع مكالمات سكايب العادية، فكل ما عليك هو بدء المكالمة والتبديل إلى وضع علامة “ترجمة”، ثم تحديد اللغات، وعندما يجيب الشخص على الجانب الآخر، ستصل إليه رسالة تقول له أن المكالمة يجري تسجيلها وترجمتها.

تتوفر ميزة الترجمة الفورية بسكايب بتسع لغات وهي الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، الصينية (الماندرين)، الايطالية، البرتغالية (البرازيلية)، العربية، والروسية.