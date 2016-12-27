من شياومي..نسخ بألوان جديدة من هاتف Note 4

بعد أن أطلقت شركة سامسونج عددا من الألوان الجديدة والمميزة من هواتفها الذكية كالأزرق والأسود، قررت شركة Xiaomi الصينية المصنعة للهواتف الذكية منافستها وإطلاق نسخة جديدة من هاتف Redmi Note 4 باللون الأزرق والأسود أيضا، خاصة أن الهاتف كان متاحا في الأساس باللون الفضي والرمادي والذهبي.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي، فهذه الخطوة تأتي من الشركة في محاولة لزيادة انتشار هواتفها الذكية بين المستخدمين خاصة بعدما لاقى هذا الأمر نجاحا كبيرا لدى شركة سامسونج، أما فيما يتعلق بالمواصفات الداخلية الخاصة بهذه النسخ فهي لا تختلف عن النسخ التقليدية، إذ يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت، وبنفس السعر.