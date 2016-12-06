من غوغل..تطبيق جديد يرسل لاصدقائك موقعك حال اختفائك

كشفت شركة جوجل عن تطبيق جديد أطلق عليه اسم Trusted Contacts للسماح للأهل والأصدقاء بمعرفة موقعك في الوقت الحقيقي، وهو الأمر الذي يعتبر مفيدا للغاية في حالات الطوارئ الحقيقية.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندي، فبمجرد تثبيت التطبيق فإنه يطلب من المستخدم تخصيص بعض جهات الاتصال الموثوق بها، حيث يمكن للمستخدم اختيار ما يصل إلى 50 شخصا لعمل اتصال موثوق معهم، وبعد ذلك سيكون المستخدم قادرا على مشاركة موقعه معهم بكل سهولة في أي وقت، فضلاً عن إمكانية استقبال طلبات منهم لمعرفة موقعك للسماح لهم بذلك أو رفضه.

أما في حالة الطوارئ فإذا لم يقم المستخدم بمشاركة موقعه مع أي منهم في غضون 5 دقائق، فسوف يتلقى الشخص الذي قدم الطلب لمعرفة موقع المستخدم بالحصول على آخر موقع معروف له بشكل تلقائي، مع ملاحظة أن هذا التطبيق يعمل حتى إذا كان الهاتف الذكي مغلقا وفقا لما ذكرته جوجل.

وعندما يقوم المستخدم بفتح التطبيق فسيظهر لباقي الأصدقاء في وضع “active”، مع إمكانية إيقاف خيار مشاركة الموقع في أي لحظة، ورغم أن البعض قد يرى أن مثل هذه الخدمة قد تمثل انتهاكا لخصوصيته، إلا أنها لا تزال خدمة جيدة في حالات الطوارئ، وقد أتاحت جوجل هذه الخدمة لمستخدمي أندرويد في الوقت الحالي، ولكن من المنتظر أن تشق طريقها لمستخدمي iOS في وقت قريب.