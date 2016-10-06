من فيسبوك..مسنجر لايت للهواتف القديمة

أكثر من مليار شخص حول العالم يستخدم تطبيق فيسبوك مسنجر شهريا من خلال الأجهزة المختلفة. لذا قررت شركة فيسبوك إدخال نسخة lite “لايت” لضمان استمرار استخدام التطبيق.

فتطبيق مسنجر لايت يشغل مساحة تخزين أقل، كما يستهدف الأسواق الناشئة حيث يستخدم الكثير من الأشخاص الهواتف القديمة في ظل وجود اتصالات بطيئة نوعا ما.

ويتوفر التطبيق حاليا على أجهزة أندرويد في كينيا وتونس وماليزيا وسيريلانكا وفنزويلا، ولم تكشف فيسبوك بعد عن موعد إتاحة تطبيق مسنجر لايت في بلدان أخرى أو إن كان من الممكن استخدامه عبر أجهزة أبل.

ويعتبر التطبيق الجديد نسخة مصغرة عن تطبيق فيسبوك مسنجر، هذا ويتيح للأشخاص إرسال النصوص والصور والروابط، ولكن لم تُفعَّل مكالمات الفيديو من خلاله بعد.

ويأتي هذا التغيير فيما تسعى فيسبوك إلى إجبار المستخدمين على استخدام المسنجر بشكل أكبر لإرسال الرسائل النصية المباشرة، بدلا من استخدام موقع فيسبوك أو التطبيق.

وأطلق ديفيد ماركوس، رئيس قسم الرسائل في فيسبوك، على تجربة إرسال الرسائل من خلال فيسبوك اسم “شيء من الماضي”، حيث قررت فيسبوك إطلاق خدمة مسنجر لايت لإتاحة استخدامه من قبل العديد من مستخدمي الأجهزة القديمة.