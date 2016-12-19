من فيسبوك..ميزة جديدة لإخفاء الاعلانات المزعجة

يختبر موقع فيس بوك ميزة جديدة تمكنك من إخفاء الإعلانات التي تعتبرها مزعجة، ويقتصر الخيار حاليا على منع إعلانات المشروبات الكحولية والمنتجات المخصصة للكبار من الآباء والأمهات، ولكن الشبكة الاجتماعية أكدت أنها بصدد عدد أكبر من المجالات في المستقبل لتمكن المستخدمين من الإبلاغ عن الإعلانات التي تسبب له الإزعاج.

وتعد هذه الميزة جزءا صغيرا من تغيير أكبر لتفضيلات الإعلانات لجعلها أسهل للاستخدام من قبل، لتبقى واضحة وثابتة أمام المستخدم سواء عند محاولة الوصول إليها من الإعدادات الخاصة أو عبر الإعلان نفسه.

ومازالت هذه الميزة قيد الاختبار وسيحدد فيس بوك طرحها أو التراجع عن الفكرة بناءً على نسبة نجاحها وتفاعل المستخدمين معها، إذ يحاول الموقع الأشهر في العالم تعديل الإعلانات وفقا لرغبة كل مستخدم، لكنها لم تعط المستخدم القدرة على التخلص من الإعلانات بشكل كامل.