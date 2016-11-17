من فيسبوك..ميزة جديدة لربط حسابات ماسنجر وانستغرام

كشفت شركة فيس بوك عن ميزة جديدة وهي صندوق بريد موحد، يتيح للشركات ربط جميع حساباتها على الشبكة الاجتماعية ومسنجر وانستغرام، وذلك لتسهيل التواصل بين هذه الخدمات الثلاثة وجمع رسائلهم المختلفة في مكان واحد.

وقالت فيس بوك إن صفحاتها تستقبل وحدها ما يصل إلى 5 مليارات تعليق ورسائل ومنشورات من زوارها، وهو ما يعني أن أكثر من 4 ملايين صفحة للشركات تعمل على المنصة لتكريس المزيد من الوقت للتفاعل مع عملائها، مما يجعل القدرة على الرد عن جميع الأسئلة عبر تطبيق واحد من الأمور التي تساعد على توفير الوقت وتحسين نوعية العلاقة مع العملاء.

كما تتيح ميزة “البريد الموحد” للمستخدمين سهولة عرض المعلومات الأساسية أثناء التفاعل مع الشركات، فبمجرد الضغط على اسم الشخص ستظهر البيانات الخاصة به، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة الجديدة من خلال تحميل تطبيق Page Manager حيث ستصل للأجهزة المحمولة خلال الأسابيع المقبلة، على أن تصل إلى باقي المنصات في وقت قريب.