من مقابلة الرئيس الأسد مع صحيفة “كومسومولسكايا برافدا”.. تبث الواحدة ليلاً

أكد السيد الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية تبث عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق أن سورية تنظر بإيجابية إلى تحسن العلاقات بين موسكو وأنقرة في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس الأسد ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الروس يرتكبون خطأ بالوثوق بأردوغان مرة أخرى بعد خيانته وإسقاط الطائرة الروسية من قبل الأتراك: «في الواقع فإني أنظر إلى هذه العلاقة بإيجابية، ومن خلال التقارب بين روسيا وتركيا فان أمنيتنا الوحيدة نحن في سورية أن تتمكن روسيا من إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية».

وردا على سؤال حول عدم قيام “داعش” بتهديد “اسرائيل” أبدا كما أن “اسرائيل” لم تهدد “داعش” ودور “اسرائيل” في هذه الحرب أوضح الرئيس الأسد أنه: «ليس هناك تناقض بين “اسرائيل” وأي منظمة مثل “النصرة” أو “داعش” أو أي منظمة مرتبطة بالقاعدة.