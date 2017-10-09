من منشأة واحدة.. «التوفير» يحصّل 440 مليون ليرة ديوناً متعثرة

أكّد مسؤول حكومي أن مصرف التوفير حصّل ديوناً متعثرة بقيمة تجاوزت 440 مليون ليرة بسبب بيع المنشأة صاحبة القرض بالمزاد العلني حيث اقترب سعرها وفق المزاد من مليار ليرة.

وبين مدير مصرف التوفير بأن المنشاة ذات طبيعة سياحية وهي متعثرة منذ وقت طويل وتم التوجه للقضاء لتحصيل ديون المصرف المترتبة عليها، وأنه تم مؤخراً الحصول على حكم قضائي بعد سنوات من التقاضي ما سمح ببيع المنشأة السياحية وتحصيل المصرف لكامل كتلة الدين، مضافاً إليها غرامات التأخير والفوائد المترتبة على القرض والنفقات الخاصة بتحصيل القرض كافة بما فيها النفقات والمصاريف القضائية، مؤكداً أن المصرف يتابع ملف القروض المتعثرة بدقة واهتمام، مبيناً أن الإجراءات الحكومية الأخيرة والقرارات الخاصة بهذه الموضوع سرعت من نفاذ الإجراءات القضائية وبالتالي التسريع في وتيرة تحصيل الديون المتعثرة.

وكانت تحصيلات المصرف من الديون المتعثرة بلغت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر آب 591 مليون ليرة، لتزيد بذلك على مليار ليرة.

ويؤكد المدير أن المصرف يعمل في هذا الملف وفقاً لتوجيهات الحكومة وأن هناك تعاوناً وتسهيلاً كاملاً لعمل اللجان الفرعية الخاصة بهذا الملف لجهة التدقيق أو التحقق للنظر في مدى مسؤوليات بعض العاملين في حال وجود مخالفات، وهو العمل نفسه الذي تقوم به اللجان الفرعية كافة بمختلف المصارف العامة، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة التي تسعى إلى ضبط ملف القروض المتعثرة، واسترداد الأموال عبر العديد من الآليات ومنها عقد التسويات.

وبيّن المدير أن العديد من القروض المتعثرة تم التوصل لأحكام قضائية بحقها وسيتم بيع الضمانات الخاصة بهذه القروض وفق الأنظمة المعمول بها لدى المصرف بغية تحصيل المصرف أمواله، وإعادة توظيفها بما يخدم الحركة المصرفية والاستثمارية.