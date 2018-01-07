من نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى حلب…برنامج عمل مشترك لإعادة الإعمار

وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان وجامعة حلب اليوم برنامج عمل مشترك بهدف التعاون في مجالات التدريب والتأهيل العلمي والدراسات العليا والتعاون في مجالات الاستشارات والدراسات الهندسية العلمية والفنية وإعادة الإعمار.

البرنامج الذي تم توقيعه اليوم في جامعة حلب عقب لقاء الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يهدف إلى تحقيق الاستفادة والمنفعة المتبادلة من الامكانات والخبرات العلمية المتوافرة لدى الطرفين وخصوصا في تدوير مخلفات الهدم والركام وإعادة الإعمار.

وبموجب البرنامج فإن الوزارة تلتزم بالتعاون لتحديد وتوصيف مجالات العمل الاستشارية والتطوير الهندسي الفني وتنظيم العقود في مجالات العمل المتفق عليها مع الجامعة.

ونص البرنامج على التزام الوزارة بإتاحة الامكانيات للجامعة لتنظيم زيارات اطلاعية لمشاريع الوزارة، وخاصة في مشاريع إعادة الاعمار والبنى التحتية والاستفادة من التجهيزات والآليات الموجودة والإطلاع على منهجيات التنفيذ. بينما تلتزم الجامعة بإتاحة الإمكانيات للوزارة للاستفادة من مخابرها والتعاون لتحديد وتوصيف مجالات العمل الاستشارية وتنظيم عقود العمل مع الوزارة.

وتلتزم الوزارة بتنفيذ برنامج تدريب لطلاب الكليات الهندسية لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ويلتزم الطالب خلال فترة التدريب بالدوام لدى الجهة صاحبة المشروع وينفذ المهام الموكلة إليه لقاء أجر شهري يحدد باتفاق الطرفين، كما يتضمن البرنامج أن تقدم الوزارة المساعدة في تنفيذ مشاريع طلاب الجامعة للكليات الهندسية بعد الاتفاق مع الطالب والمشرف على موضوع محدد للمشروع.

وتسهم الوزارة في برامج تشغيل الخريجين وتوفير فرص عمل تتناسب مع كفاءتهم واختصاصاتهم. إضافة للتعاون والمساهمة بين الجانبين لوضع وتطوير مناهج الدراسة والتدريب للمعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

ونص البرنامج على التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات العليا حيث تسهم الوزارة بطرح مواضيع بحث علمي والتعريف بها على مستوى الماجستير والإشراف عليها والتعاون بما يتوافق مع أولويات قطاع البناء والتشييد الهندسي في سورية وتلتزم الجامعة بوضع أولويات التدريس في برامج الدراسات العليا بما يتناسب ويتلاءم مع حاجات الوزارة وتوفر كل ما يلزم لمتابعة ونجاح العمل في مشاريع البحث العلمي المتفق عليها والعمل على مشاركة الوزارة في الاشراف ومتابعة طلاب الدراسات العليا.