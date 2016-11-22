من هو أغبى مهاجم في تاريخ كرة القدم؟!

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لاعب صربي وقد ضيع فرصة، لا يمكن أن يهدرها أي لاعب في العالم، وذلك عندما استخلص كرة من حارس مرمى الفريق المنافس، وانفرد بالمرمى الخالي من حارسه، ووضع الكرة أعلى المرمى بغرابة شديدة.

وخطف اللاعب رقم 15 في إحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة في صربيا، الكرة من أحد المدافعين، وضغط على الحارس ومر منه واقتنص الكرة أيضا.

ووجد اللاعب نفسه مع المرمى الخالي، لكنه وضع الكرة بقدمه اليسرى، بغرابة شديدة أعلى المرمى ثم وضع يديه على رأسه.