مهاجمة صحيفة في نيقوسيا انتقدت العدوان التركي على عفرين

هاجم مجموعة من الأتراك اليوم صحيفة قبرصية تركية بعد يوم واحد من توجيه رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان انتقادات لها على خلفية انتقادها العدوان التركي على مدينة عفرين.

وذكرت وكالة فرانس برس أن نحو 500 شخص في الشطر التركي من العاصمة القبرصية نيقوسيا قاموا اليوم بمهاجمة مقر صحيفة “افريكا” ورشقها بالحجارة والبيض وزجاجات المياه وكسروا الواحا من الزجاج أمامها كما تسلق بعضهم واجهة المبنى ونزعوا شارته وسط تجاهل تام من الشرطة التي لم تتدخل لوقف المهاجمين.

وجاءت أعمال العنف التي استهدفت الصحيفة بعد يوم من توجيه اردوغان انتقادات شديدة للصحيفة واصفا تغطيتها للعدوان التركي بأنه “غير أخلاقي” وذلك بعد أن نشرت على صفحتها الرئيسية أمس مقالا بعنوان “احتلال جديد من قبل تركيا”.

يذكر أن النظام التركي يقوم بقمع حرية الصحافة والإعلام حيث تم اعتقال مئات الصحفيين والإعلاميين على خلفية انتقادهم نظام اردوغان وكشفهم تورطه بدعم الإرهاب في سورية.