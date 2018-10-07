مهرجان الإسكندرية السينمائي… ندوة تكريمية للفنان عباس النوري

ضمن الندوات التكريمية التي يقيمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أقيمت ندوة لتكريم للفنان السوري عباس النوري أدارها الإعلامي والناقد السينمائي نضال قوشحة بحضور عدد من الفنانين السوريين والمصريين والصحفيين والنقاد السينمائيين.

وتحدث الفنان النوري عن تجربته الشخصية في السينما السورية خاصة ومسيرته الفنية عامة بدءا من المسرح الجامعي، مشيرا إلى ان الظروف التي تمر بها سورية أثرت سلباً في الحالة الفنية بها عموماً.

وقدم الفنانان أيمن زيدان وسوزان نجم الدين مداخلتين تحدثا فيهما عن دور الفنان النوري في الدراما والسينما السورية المعاصرة، مؤكدين أنه بات نجماً عربياً شهيراً بفضل دأبه ومثابرته في العمل.

أما المخرج السينمائي العالمي أنور قوادري فأوضح في مداخلته ان الفنان النوري ذو مكانة خاصة في الفن السوري والعربي عموماً، كما تحدث عن تجربة غرفة لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سورية.

وقدم الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان رأياً في السينما السورية من خلال مداخلته التي دعا فيها لإيجاد رأسمال وطني من القطاع الخاص يدعم الإنتاج السينمائي السوري.