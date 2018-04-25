مهرجان الباروك يجسد أعمال الموسيقيين تيليمان وفيفالدي

استضافت دار الأسد للثقافة والفنون الأمسية الموسيقية الثانية لمهرجان الباروك بنسخته الثالثة حيث حضرت أعمال رواد عصر الباروك المؤلفين الموسيقيين تيليمان وفيفالدي.

وجسد كل من العازفين رزان قصار كمان أول ونورا صليبي وديمة خير بك وعامر داكشلي وزوفاك باغبودريان كمان ومروان أبو جهجاه وراما البرشة “فيولا” ومحمد نامق “تشيللو”وليلى صالح “كونترباص”وأغيد منصور “هاربسيكورد” خلال الأمسية روح الحيوية والانطلاق التي تشترك بها المقطوعات الموسيقية والتناغم بين الآلات الوترية التي تؤديها ولا سيما آلة الكمان كما أن هذه المقطوعات تعبر عن روح الباروك في ذروة عطائه.

وكانت أولى أمسيات المهرجان أظهرت المستوى الذي يتمتع به العازفون الأكاديميون في سورية لتنفيذ أعمال تعد الأم المباشرة للموسيقى الكلاسيكية وتتسم بالجمال ولاسيما مع آلات قليلة الشيوع كالهاربسيكورد التي عزف عليها مجد سليمان إضافة للعزف المنفرد على الكمان مع رهام علي وكل من رشيد هلال وبديع الهندي وماهر داكشلي ونادين السمان على الكمان وجورج موسى نارام راشد على آلة الفيولا وصهيب السمان على التشيللو وعمر عبيد كونترباص.