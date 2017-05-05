مهرجان التسوق “أهلا رمضان” ينطلق في دمشق بمشاركة 50 شركة سورية

بمشاركة أكثر من 50 شركة سورية انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان التسوق “أهلا رمضان” بصالة الجلاء الرياضية بالمزة والذي تنظمه غرفة تجارة دمشق.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع في تصريح للصحفيين خلال الافتتاح أن المهرجان يقدم العديد من السلع الأساسية وغيرها مبينا أن المهرجان هو الثاني الذي تنظمه الغرفة بعد مهرجان رمضان والعيد العام الماضي.

وأوضح قلاع أن الغرفة ستنظم مهرجان تسوق آخر خلال شهر رمضان في التكية السليمانية بدمشق إضافة إلى مهرجان في سوق البيع خلال معرض دمشق الدولي مبينا أنه بإمكان كل المنتجين والتجار والمستوردين ومهما كانت مهنتهم أن يشاركوا في مهرجانات التسوق والتي تتضمن أقمشة وألبسة ومواد غذائية ومنظفات وكل ما تحتاجه العائلة.

من جهته أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان أشار إلى أهمية المهرجان باعتباره تظاهرة اجتماعية واقتصادية تضم العديد من السلع التي يقدمها المشاركون بحسومات مختلفة.