مهرجان ربيع الطفل المسرحي.. عرضان للأطفال في الحسكة والقامشلي

ضمن فعاليات مهرجان تستضيف خشبتا مسرحي المركزين الثقافيين في مدينتي الحسكة والقامشلي يوم الأحد القادم العرضين المسرحيين المخصصين للأطفال الزائر الغريب وثمن الوقت ضمن فعاليات مهرجان ربيع الطفل المسرحي الذي ينطلق الأسبوع القادم في عدد من المحافظات.

وبين معاون مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصريح له أن الهدف من تقديم العرضين المسرحيين استثمار العطلة الانتصافية لطلاب المدارس لجذبهم إلى المراكز الثقافية لمتابعة الأعمال المسرحية التي تحمل أهدافا تربوية وأخلاقية وتعليمية وترفيهية وفي الوقت ذاته تحقق لهم المتعة والفائدة ،مؤكدا أن مديرية الثقافة تولي مسرح الطفل كل اهتمام بهدف تنشئة جيل يحب المسرح والأدب والفن ويحرص على حضور النشاطات الثقافية التي تقام في المراكز الثقافية.

يشار إلى أن العرضين سيقدمان عند الساعة الحادية عشرة صباحا طيلة أيام الأسبوع القادم.