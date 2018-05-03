مهرجان «ريف دمشق الثقافي» ينطلق الاثنين المقبل

خاص – البعث ميديا – سوار ديب

برعاية الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة تدعوكم مديرية الثقافة بمحافظة ريف دمشق لحضور حفل افتتاح “مهرجان ريف دمشق الثقافي” وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين ٧/٥/٢٠١٨م – في صالة المركز الثقافي بديرعطية.

ويشمل الافتتاح :

معرض الفن التشكيلي – معرض نتاج عمل الأطفال واليافعين – معرض الكتاب من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب يرافقه توقيع مجموعة كتب – معرض صور عن الأضرار التي طالت المواقع الأثرية والمدن التاريخية + الكنوز الأثرية في ريف دمشق.

فل فني موسيقي

تكريم كلاً من السادة : د. حسين جمعة – الفنان عارف الطويل – الموسيقي قاسم خليفة – الملحن والعازف حبيب عيسى – الفنانة التشكيلية هند زلفة – الفنان التشكيلي أحمد الياس – الصحفي الياس مراد – الدكتور أمين طربوش – د. مصطفى الحاج إبراهيم – الياس نصر الله – رندا رزق الله.

ونوهت الوزارة عبر بيان لها ان المواصلات مؤمنة إلى ديرعطية يوم الافتتاح يرجى التأكيد قبل يوم الأحد 6/5/2018 بالاتصال على الرقم التالي: 0936075546.