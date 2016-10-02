مهرجان شمس الأطفال باللاذقية يكرّم الشاعر الراحل سليمان العيسى

تقديرا لعطائه طوال أربعة عقود للأطفال والوطن اختار مهرجان شمس الأطفال الذي أشرقت باكورة فعالياته أمس على مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية تكريم شاعر الطفولة الراحل سليمان العيسى كأحد رواد الإبداع في عالم الطفولة.

وترافق تكريم الشاعر الراحل مع عرض فيلم عن حياته ونضاله خلال الانتداب الفرنسي على سورية وإبان سلخ لواء اسكندرون عن وطنه الأم سورية وأعماله الشعرية التي أغنت كتب المدارس ولاسيما في المرحلة الابتدائية كما أغنت المكتبة العربية.

وتسلمت التكريم زوجه الدكتورة ملكة ابيض التي قالت في كلمة لها في المهرجان: إننا نستذكر معا بعض الأجواء التي ربطت بين الشاعر الراحل والأجيال الصغيرة من أبناء شعبنا منذ سبعينيات القرن الماضي والتي أتوقع أن تدوم سنوات طويلة في المستقبل حيث كان الشاعر للأطفال الصوت الساطع العميق المفعم بالتفاؤل والأمل.

واستقت الدكتورة أبيض كلماتها من شعر العيسى فهو الذي علم أطفال الوطن تكريم أمهاتهم وآبائهم لتكون أول الأناشيد على شفاهم “ماما ماما يا أنغاما.. تملأ قلبي بندى الحب وبابا بابا يومك طابا.. دمت ربيعا دمت شبابا”، وصولا إلى زرع حب الوطن في نفوس الأطفال وتقديسه فيقول “وطني أشجار وظلال وترابي قمح وغلال.. أتفيأ ظلك يا وطني وأحب ترابك يا وطني”

بدوره مدير المهرجان رئيس تجمع القباني للفنون المسرحية والموسيقية قال: إن طموحنا هو أن يكون المهرجان في دورات متلاحقة ومتجددة يحمل اسم أحد المبدعين في عالم الطفل، مضيفا: نمد أيدينا لبعض لتحقيق التعاون والنجاح لتكون التشاركية الهدف الأسمى لهذا المهرجان.