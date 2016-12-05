مهرجان «عيش سورية المسرحي» يبدأ فعالياته في اللاذقية

انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان “عيش سورية المسرحي” الذي تقيمه مديرية السياحة بالتعاون مع مديرية الثقافة في اللاذقية وذلك على مسرح دار الأسد للثقافة بالمدينة، وبدأ بعرض مسرحية “حبكة ودوبارة” لفرقة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بحلب.

ويستمر المهرجان خمسة أيام بمشاركة فرق بعمرة المسرحية من طرطوس بعرض “آخر ليلة أول يوم” واتحاد عمال حماة بمسرحية “موعد” وجامعة البعث بمسرحية “شيطان المسرح” ومن لبنان بمسرحية “مي حانة.. مي جانة”.

وأكد مدير الترويج السياحي بمديرية سياحة اللاذقية المهندس فراس وردة ان المهرجان يعكس اهتمام الوزارة بتسليط الضوء على مكامن الإبداع لدى الشباب السوري والاستمرار بالترويج السياحي خارج أوقات الذروة وعلى مدار العام بما يسهم في زيادة الإشغالات الفندقية.

ولفت وردة إلى أن المهرجان يمثل أنموذجا مطورا عن مهرجان “عيش جبلة” الذي أقيم العام الماضي بما تضمنه من أنشطة ثقافية وفنية متنوعة ليشمل خلال العام الحالي محافظة اللاذقية الذي بدأ فيها مع ماراثون “عيش سورية” في مدينة اللاذقية كخطوة ثانية ليشمل بعدها جميع المحافظات.

ومن جانبها أشارت مديرة المهرجان سوسن عطاف إلى أن الغاية من المهرجان خلق حالة ثقافية بمشاركة واسعة تضاف إلى المهرجانات الثقافية والمسرحية التي احتضنتها المحافظة مؤكدة أن المهرجان يثبت إرادة السوريين بصنع الفرح والابتسامة رغم الظروف ونقل رسالتهم الحضارية إلى العالم التي تحاول بعض وسائل الإعلام تشويهها وحرف الحقائق وتزييفها.