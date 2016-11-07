مهرجان «عيش سورية» يبدأ فعالياته في اللاذقية

انطلقت أمس فعاليات المرحلة الأولى من مهرجان “عيش سورية” بماراثون جماهيري حمل اسم “أحب اللاذقية” بمشاركة كبيرة وصلت لأكثر من ألفي شخص عبروا مساراً امتد من دوار هارون وصولا إلى ساحة محافظة اللاذقية.

وتضمن خط الماراثون مفاجآت فنية مختلفة من عروض رقص وغناء تفاعل معها المشاركون بايجابية عالية لتكون نقطة النهاية مكانا لاقامة حفل فني كبير أحياه نخبة من الشباب الموهوبين الذين قدموا عروضا متميزة في العزف والغناء الشرقي والغربي.

مديرة سياحة اللاذقية هالة الخير بينت دور المهرجان في ابراز حيوية الشعب السوري لجهة تركيزه على التعريف بالمواهب الشابة وتحفيز الجهات التطوعية لإعطاء أفضل ما لديها بشكل يعكس الوجه الجميل لسورية، ويكشف الحقائق ويدحض الادعاءات الذي تروج لها جهات معادية للحضارة السورية وعراقتها.

وأوضح رئيس دائرة الترويج في مديرية سياحة اللاذقية المهندس فراس وردي أن وزارة السياحة متمثلة بمديريتها في اللاذقية، قدمت جميع التسهيلات اللازمة لانجاح الحدث الذي اتخذ مسارا بحريا يسلط الضوء على منطقة الكورنيش الغربي في المحافظة، معتبرا ذلك استمرارا لتنشيط الموسم السياحي والتعريف بمحافظة اللاذقية والترويج لها.

وقال أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية الدكتور محمد شريتح:إن شباب اللاذقية تألقوا اليوم في هذه الفعالية التي اضاءت سماء المدينة وكانت فرصة حقيقية لارسال رسالة محبة من سورية إلى كل انحاء العالم ليثبت السوريون من خلالها حبهم للحياة وجنوحهم نحو السلام المتأصل فيهم.