مهرجان فني منوع لشبيبة اللاذقية

أقام فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة مهرجانا فنيا بعنوان انتصار الشباب على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة واستمر ليومين بمناسبة تأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة، وضم تكريما للموسيقي والكاتب المسرحي زياد العجان لتاريخ حافل بالإنجازات الشبيبية على صعيد تدريب الرفاق الشباب وعمله بالمنظمة منذ التأسيس كما تم عرض لأعمال الفرق الفنية والمسرحية للروابط الشبيبية في المحافظة.

ولفت الرفيق هيثم اسماعيل عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب التنظيم إلى الأداء الذي قدمه المشاركون وإبراز الصورة الحقيقية للشباب السوري الذي أثبت للعالم أنه الواعي والمثقف.

وأكد الرفيق عماد مهنا عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب التربية أن من الأولويات دعم هؤلاء الشباب المبدعين الذين رغم كل الظروف والصعوبات قاوموا بالقلم والفن.

وذكر الرفيق عقبة وكيل رئيس مكتب الأنشطة الفنية أن المهرجان أقيم بمناسبة العيد الذهبي لتأسيس منظمة اتحاد الشبيبة في إطار مسابقة لأفضل العروض من خلال لجنة تحكيم مشكلة فرعيا من أساتذة مختصين.

وتم تكريم رابطة الشهيد د محمود شحادة خليل لحصولها على المركز الأول في المهرجان المسرحي الفرعي، كما أحرزت فرقة لاوديسا للفنون الشعبية التابعة لرابطة الشهيد سميع كوسا بعرض بانوراما المركز الأول للفنون الشعبية والرقص.

وذكر الرفيق فراس الأشقر أمين الرابطة أن الرفاق المشاركين يملكون مواهب حقيقية وقدرات فنية عالية وهم قناديل النور على طريق إعادة إعمار سورية الحبيبة.

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد