مهند قطيش ينهي تصوير «هواجس عابرة»

خاص – البعث ميديا

اختتم المخرج مهند قطيش تصوير مسلسل “هواجس عابرة” من تأليفه بالشراكة مع حسن مصطفى، وإنتاج شركة حاتم للإنتاج الفني، حيث استأنف تصويره منذ أيام قليلة في محافظة طرطوس بعد أشهر عديدة على توقفه.

العمل تم تصويره ما بين دمشق والسويداء وطرطوس، فيما لعب بطولته «كاريس بشار، أحمد الأحمد، محمد حداقي، فادي صبيح، خالد القيش، جيني إسبر، نادين تحسين بيك، جرجس جبارة سوسن أبو عفار، ريم زينو، فوزي بشارة، وأندريه سكاف».

وكان قطيش قد تحدث مسبقاً عن أسباب توقف التصوير مرجعاً ذلك إلى طبيعية المشاهد المتبقية والتي لا تلائمها ظروف الطقس الشتوي إلى جانب معاناة العمل من بعض الظروف الإنتاجية والشبيهة بما يعانيه كل قطاع الإنتاج الدرامي السوري.

العمل إنساني (منفصل- متصل) يقدم حالة وسطية بين الكوميديا والأعمال الاجتماعية المعاصرة، يعتمد على عشر شخصيات أساسية تمتد محاورها على كل حلقات العمل ولكل منها هاجسها، يجمعها طابق مشترك في مبنى بإحدى ساحات المدينة.