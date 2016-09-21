مواجهة بين ليسيتسكي ويانكوفيتش بربع نهائي غوانغجو للتنس

ضربت الألمانية سابين ليسيتسكي موعدا مع الصربية يلينا يانكوفيتش في الدور الربع النهائي لدورة غوانغجو الصينية للتنس، البالغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وجاء تأهل سابين ليسيتسكي على حساب صاحبة الأرض الصينية شواي بينغ بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و (6-1) في اللقاء الذي جرى بينهما يوم الأربعاء، 21 أيلول.

وستلعب الألمانية في الدور المقبل مع يلينا يانكوفيتش التي تأهلت على حساب السويدية ريبيكا بيترسون، بعد فوزها عليها بستة أشواط دون مقابل في المجموعة الأول، وكانت متقدمة في الثانية بشوط واحد قبل أن تعلن السويدية انسحابها من المباراة.