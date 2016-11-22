مواجهة فض الشراكة بين أرسنال وباريس سان جرمان

يستضيف أرسنال الإنجليزي، باريس سان جرمان الفرنسي، على ملعب الإمارات، في مواجهة فض الشراكة بينهما وتحديد هوية صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وضمن الفريقان بلوغ الدور الثاني من المسابقة القارية، ولم يبق سوى تحديد بطل المجموعة الذي سيملك أفضلية استضافة مباراة الإياب في الدور المقبل.

وكان سان جرمان أهدر العديد من الفرص ضد أرسنال على ملعبه بارك دي برانس في أيلول الماضي، وتحديدا من مهاجمه الأوروغوياني، أدينسون كافاني، ليكتفي بالتعادل 1-1 معه.

وقد يلجأ مدرب أرسنال، الفرنسي أرسين فينغر، إلى قلب الهجوم، أوليفيه جيرو، الذي انتزع لفريقه تعادلا غير مستحق ضد مانشستر يونايتد، عندما سجل هدف التعادل، في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة، في أول تسديدة للمدفعجية على مرمى الشياطين الحمر، وذلك على حساب التشيلي ألكسيس سانشيز، الذي يعاني من إصابة عضلية في الآونة الأخيرة.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الأولى، يلتقي لودوغوريتس البلغاري مع بازل السويسري.