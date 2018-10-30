مواصفات “Xperia XZ3” الأحدث من سوني (فيديو)

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أطلقت سوني مؤخرا هاتف “Xperia XZ3” بمواصفات تجعل منه واحدا من أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.

ومن أبرز المواصفات التقنية لهذا الجهاز:

-معالج “Qualcomm Snapdragon 845” ثماني النوى.

– معالج رسوميات: Adreno 630.

– ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

– ذاكرة داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية “microSD/HC/XC”، بسعات حتى 512 غيغابايت.

– شاشة OLED بمقاس 6 بوصات ودقة عرض “2880х1440” بيكسل.

– كاميرا أساسية بدقة 19 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4k.

– كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

– منفذين لبطاقات الاتصال nanoSIM.

– بطارية بسعة 3300 ميللي أمبير.

– الأبعاد (158х73х9.9) ملم.

– الوزن: 193 غراما.