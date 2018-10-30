مواصفات “Xperia XZ3” الأحدث من سوني (فيديو)

أطلقت سوني مؤخرا هاتف “Xperia XZ3” بمواصفات تجعل منه واحدا من أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.
ومن أبرز المواصفات التقنية لهذا الجهاز:
-معالج “Qualcomm Snapdragon 845” ثماني النوى.
– معالج رسوميات: Adreno 630.
– ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
– ذاكرة داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية “microSD/HC/XC”، بسعات حتى 512 غيغابايت.
– شاشة OLED بمقاس 6 بوصات ودقة عرض “2880х1440” بيكسل.
– كاميرا أساسية بدقة 19 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4k.
– كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.
– منفذين لبطاقات الاتصال nanoSIM.
– بطارية بسعة 3300 ميللي أمبير.
– الأبعاد (158х73х9.9) ملم.
– الوزن: 193 غراما.