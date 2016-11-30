مواصلة استجرار الحمضيات من الساحل وطرحها بصالات خزن وتسويق حمص

واصل فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق بحمص استجراره للحمضيات من محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث بلغت الكميات المستجرة حتى الان نحو 200 طن لبيعها في صالاته بالمدينة والريف.

وأشار مدير الفرع ياسر بلال إلى أن أسعار الحمضيات المستجرة تتراوح حسب انواعها بين 35 و60 ليرة سورية للكيلو، مبينا ان الفرع يسوق العديد من انواع البرتقال بالاضافة الى الليمون من أجل تأمينها للمواطنين وبأسعار مناسبة، مؤكدا ان الفرع مستمر بعمليات التسويق من اجل تأمين السلعة.

ولفت بلال إلى توافر جميع المواد التي يحتاجها المواطنون بالصالات التابعة للفرع وبأسعار تقل عن اسعار السوق بنسبة جيدة، مؤكدا أنه خلال الايام القليلة القادة سيتم افتتاح صالة جديدة بحي المهاجرين، وسيتم رفدها بمختلف المواد من أجل تأمين كل مايحتاجه المواطنون.